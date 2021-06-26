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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- ABD’de sıcak hava balonu kazası: 4 ölü - Bölgede 13 bin ev ve işyeri elektriksiz kaldı

- ABD’de sıcak hava balonu kazası: 4 ölü - Bölgede 13 bin ev ve işyeri elektriksiz kaldı

Balonun düşme anından görüntüler

( NEW MEXICO ) - ABD’de sıcak hava balonu kazası: 4 ölü- Bölgede 13 bin ev ve işyeri elektriksiz kaldı NEW MEXICO

Hastane Sıcak Hava Balonu Ağır Yaralı Memur Eczane 


- ABD’de bir sıcak hava balonunun elektrik hatlarına çarparak düşmesi sonucu balonun pilotu dahil 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, bölgedeki 13 bin ev ve işyerinde elektrik kesintine neden oldu. ABD’nin güneybatısında yer alan New Mexico eyaletine bağlı Albuquerque kentinde yerel saatle 07.00 sıralarında bir sıcak hava balonu elektrik hatlarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle alev alan balonun düşmesi sonucu balonun pilotu dahil 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Balonun elektrik hatlarına çarpması nedeniyle bölgede 13 bin ev ve işyeri elektriksiz kalırken, elektrik kesintinin hala devam ettiği öğrenildi. “Kurbanlar oldukça kötü durumda” Polis tarafından yapılan açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin 40-60 yaşları arasında olduğu kaydedilirken, isimler hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Albuquerque Polis Sözcüsü Gilbert Gallegos, "Kurbanlar oldukça kötü durumda, doktorlar yaralıyı kurtarmaya çalışıyor. Çok trajik bir kaza, olay yerine ulaşan ilk polis memurları zor anlar yaşadı” dedi.
Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) olaya ilişkin yayınladığı raporda, balonun sepetinin Albuquerque Uluslararası Sunport Havalimanı'nın yaklaşık 10 kilometre batısında, şehrin Batı Yakası semtindeki bir eczanenin yakınlarına düştüğü belirtildi. Balonun ise düşmenin ardından sepetten ayrıldığı ve başka bir yere düştüğü aktarıldı. Öte yandan FAA ve polisin kazanın nedenine ilişkin araştırmaları devam ediyor.
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