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1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
- ABD'de sevimli ayılar havuz partisini bastı

- ABD'de sevimli ayılar havuz partisini bastı

havuza yönelen ayılar

Sosyal Medya Davetsiz Misafir Lise Öğrenci Cep Telefonu Öğrenciler 

-ayıların havuz keyfi
-detay

( TENNESSEE ) TENNESSEE

- ABD'nin Tennessee eyaletinde öğrencilerin havuz partisini basan ayılar havuz keyfi yaptı. ABD Tennessee eyaletine bağlı Gatlinburg beldesindeki bir otelde lise öğrencilerinin havuz partisini davetsiz misafirler bastı. Otelin bahçesine giren ayılar soluğu havuzda aldı. Ayıların bazıları tenis kortunun bulunduğu bölgeye yönelirken, bazıları ise suya girdi. Ayıların keyifli anları ise öğrencilerden Michelle Johnson'ın cep telefonu kamerasına yansıdı. Johnson çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşırken, ayıların havuz baskını kısa sürede hızla yayılarak viral oldu.
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