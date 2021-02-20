-Joe Biden'ın Pfizer'ın tesisinde yaptığı açıklamalar



(WASHINGTON) - ABD'de sert geçen kış 6 milyon doz Covid-19 aşısının dağıtımını engelledi- Biden'dan Pfizer'ın aşı üretim tesisine ziyaret WASHINGTON



- ABD'de etkisini sürdüren kış fırtınası ve elektrik kesintileri nedeniyle 6 milyon doz korona virüs aşısının eyaletlere dağıtımının yapılamadığı duyuruldu. ABD'li ilaç devi Pfizer'ın aşı üretim tesisini ziyaret eden ABD Başkanı Joe Biden ise "Bu krizin ne zaman sona ereceği konusunda size bir tarih veremem" dedi.

ABD'nin birçok eyaleti kış fırtınasıyla mücadele ederken, korona virüsle mücadele çalışmaları da sekteye uğradı. Beyaz Saray'ın Covid-19'la Mücadele Görev Gücünün kıdemli danışmanı Andy Slavitt yaptığı açıklamada, birçok bölgede yolların kapalı olması ve işçilerin işe gidememesi nedeniyle 6 milyon doz korona virüs aşısının eyaletlere dağıtılamadığını duyurdu. Aşıların fabrikalarda ve merkezlerde güvenli ve sağlam bir şekilde durduğunu belirten Slavitt, tüm birikmiş dozların "önümüzdeki hafta içinde" teslim edileceğini vurguladı. Slavitt ayrıca federal yönetimin, Florida ve Pennsylvania yetkilileri ile 5 aşılama merkezi daha açılması için birlikte çalıştığını kaydetti.

Aşı randevuları ertelelendi Sevkiyat sorunundan 2 binden fazla aşı merkezinin olumsuz etkilendiği ve uygulama hızının yavaşladığı aktarıldı. Salgından en çok etkilenen California eyaletinde aşı sevkiyatlarında ciddi gecikmelere yaşanırken, aşı randevularının iptal edildiği belirtildi. Los Angeles'ta aşı sevkiyatlarının nakliye sırasında araçların yolda kalması nedeniyle bugün planlanan bazı aşı randevularının ertelendi bildirildi.

Yerel yetkililer, aşı tedarikin yaşanan aksamalar nedeniyle dün yapılması planlanan 12 bin 500 randevuyu da iptal etmişti. Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Yeni dozların geldiği anda e-posta veya telefonla bildirim yapılacaktır" ifadelerini kullandı. Biden'dan Pfizer'ın üretim tesisine ziyaret ABD Başkanı Joe Biden dün tedarik sorunu yaşanırken, ABD'li ilaç devi Pfizer'in Michigan'daki aşı üretim tesisini ziyaret etti. İşçilerle görüşen Biden, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Biden, görevdeki ilk 100 gününde 100 milyon korona virüs aşısı uygulama hedefini aşacağından emin olduğunu ve ülkenin "bu yılın sonunda normale yaklaşacağını" öngördüğünü ifade etti.

Temmuz ayı sonuna kadar 300 milyon Amerikalıyı aşılamak için yeterli aşı tedariki olacağını söyleyen Biden, "Size bu krizin ne zaman biteceği konusunda bir tarih veremem. Ama size söyleyebilirim ki, bu tarihin er ya da geç gelmesi için mümkün olan her şeyi yapıyoruz" dedi.

Pfizer'in CEO'su Albert Bourla ise firmanın yakında aşı üretimini ikiye katlayacağını ifade etti.





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