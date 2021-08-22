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- ABD’de sel felaketi: 10 ölü, 31 kayıp
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22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
- ABD’de sel felaketi: 10 ölü, 31 kayıp

- ABD’de sel felaketi: 10 ölü, 31 kayıp

Sel görüntüleri

(WASHINGTON) WASHINGTON

Olağanüstü Hal Sel Felaketi Şiddetli Yağış Felaket Helikopter 


- ABD’nin Tennessee eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 2’si çocuk 10 kişi hayatını kaybetti, en az 31 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.
ABD’nin Tennessee eyaletinin Hickman, Houston ve Humphreys ve Dickson bölgelerinde şiddetli yağış sel felaketine yol açtı. Humphreys County şerif ofisinden yapılan açıklamada, sel felaketinde 2’si çocuk 10 kişinin hayatını kaybettiği, 31 kişinin ise kayıp olduğu ifade edildi. Arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede, son 28 yılın en şiddetli sel felaketinin yaşandığı belirtildi. Tennessee Acil Durum Yönetim Ajansı (TEMA) tarafından yapılan açıklamada, Waverly yakınlarındaki otoyolun sel sularının basması nedeniyle ulaşımda aksaklıklar olduğu kaydedildi. Yağışların etkili olduğu bölgelerde yaklaşık 10 bin kişi elektriksiz kalırken, telefon hatlarında da kesinti yaşandığı öğrenildi. TEMA, sel felaketi nedeniyle 3’üncü seviye olağanüstü hal ilan ederek, eyaletin orta kesimlerinde su basan otoyolların ve yaya yollarının kullanmaması için çağrıda bulundu. Tennessee Ulusal Muhafızların tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki çalışmalara destek amacıyla 50 asker ve 1 helikopter sevk edildiği belirtildi.
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