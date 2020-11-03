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03 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
- ABD'de sandık başında oy verme işlemi başladı

- ABD'de sandık başında oy verme işlemi başladı

Oy verme işlemleri

( NEW HAMPSHIRE ) NEW HAMPSHIRE


- ABD’de sandık başında oy kullanma işlemi bazı köylerde gece saatlerinde başladı.
New Hampshire eyaletine bağlı Dixville Notch köyünde 5 seçmenin tamamı oyunu Demokrat Parti adayı Joe Biden'dan yana kullandı. Millsfield'de ise Cumhuriyetçi Parti Adayı Başkan Donald Trump 16 oy, Biden ise yalnızca 5 oy aldı. ABD’de Başkanlık seçimleri için süren geri sayım sona erdi. Korona virüs salgını nedeniyle bu yıl oy kullanma işlemi, erken oy verme ve posta yoluyla yapıldı. Oy kullanma işlemleri eyaletten eyalete değişkenlik gösterirken bugün ise posta yolu ile oy kullanmayanlar sandık başına gidiyor. ABD’de halkın yeni başkanını belirleyeceği seçimde Demokrat Parti'nin adayı eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile Cumhuriyetçi Parti’nin adayı mevcut ABD Başkanı Donald Trump kıyasıya mücadele ediyor. İlk sonuçlar Sandıkta oy kullanma işlemi New Hampshire eyaletindeki iki köyde gece yarısından itibaren başladı.
Köylerde oy kullanma işlemi oldukça hızlı bir şekilde sona erdi. Kanada sınırında bulunan Dixville Notch kasabasında 5 seçmenin tamamı oyunu Demokrat Parti adayı Joe Biden'dan yana kullandı. Millsfield'de ise Cumhuriyetçi Parti Adayı Başkan Donald Trump 16 oy kazandı, Biden yalnızca 5 oy aldı.
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