- ABD'de salgında hayatını kaybeden 500 binden fazla kişi için saygı duruşu

-Konuşmanın ardından saygı duruşu

-Detay



(WASHINGTON) WASHINGTON



- ABD'de korona virüs salgınında can kaybının 500 bini aşması nedeniyle Beyaz Saray'da, hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşunda bulunuldu. Dünya genelinde korona virüs salgınında en çok vaka ve ölüm sayısının kaydedildiği ABD'de hayatını kaybedenler için saygı duruşu düzenlendi.

ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in katılımı ile Beyaz Saray'da, salgında toplam can kaybının 500 bini geçmesinin ardından salgında hayatını kaybedenler anıldı. Biden’ın eşi First Lady Jill Biden ve Harris’in eşi Doug Emhoff’un da bulunduğu tören, Beyaz Saray’ın Güney Sütunlu Girişinde gerçekleştirildi.

Merdivenler hayatını kaybedenlerin anısına 500 mum ile donatıldı. Törende konuşma yapan Başkan Joe Biden, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve sevenlerine seslenerek yaşananları çok iyi bildiğini ifade etti.

Biden, “Göğsünüzde kara bir delik var. İçine çekiliyor gibi hissediyorsunuz. Hayatta kalma pişmanlığı yaşıyorsunuz. İnançlarınızı sorguluyorsunuz” diye konuştu.

İlk eşini ve kızını daha önce trafik kazasında kaybeden ABD Başkanı Biden, kendisinin de kayıplar konusunda tecrübesi olduğunu belirterek, “Biliyorum bu zor, size söz veriyorum hatırlayacağım” ifadelerini kullandı. Biden, “Doğum günleri, yıl dönümleri onlarsız olacak ve günlük olaylar, en küçükleri en çok özleyeceğiniz olacak. Dolabı açtığınızdaki kokuları, birlikte gittiğiniz parklar, tanıştığınız sinema, paylaştığınız sabah kahvesi” dedi.

Salgının sonunun yaklaştığını vurgulayan Biden, “Söz veriyorum, gün gelecek sevdiklerinizin anıları gözlerinize yaştan evvel gülümseme getirecek. O gün gelecek, söz veriyorum” şeklinde konuştu.

Biden’ın konuşmasının ardından salgında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Covid-19'dan ölenlerin sayısı yarım milyonu aştı ABD'de John Hopkins Üniversitesi'nin açıkladığı son verilere göre ülke genelinde korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 500 bin 244'e, toplam vaka sayısı 28 milyon 188 bin 571'e ulaştı. Ülkede en fazla vaka ve ölüm, California eyaletinde kaydedildi.



loading...