Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- ABD’de Polise Ateş Açan Somalili Adamın Öldürüldüğü Anın Görüntüleri Yayınlandı

- ABD’de Polise Ateş Açan Somalili Adamın Öldürüldüğü Anın Görüntüleri Yayınlandı

Polis memurunun vücut kamerası görüntüleri

( MİNNESOTA ) - ABD’de polise ateş açan Somalili adamın öldürüldüğü anın görüntüleri yayınlandı MİNNESOTA

Polis Memuru Silahlı Çatışma Polis Şiddeti Benzin İstasyonu Irkçılık 


- ABD’de polisle silahlı çatışmaya giren Somali kökenli Dolal Idd’ın polis tarafından vurularak öldürüldüğü ana ait vücut kamerası görüntüleri yayınlandı. ABD’nin Minnesota eyaleti içinde yer alan Minneapolis kentinde geçtiğimiz çarşamba gecesi bir benzin istasyonunun yakınlarında silahlı çatışma yaşanmıştı. Çatışmada polise ateş açan Somali kökenli Dolal Idd, olay yerine gelen bir polis memuru tarafından vurularak öldürülmüştü. 23 yaşındaki Idd’in polis tarafından öldürülmesi, akıllara 7 ay önce silahsız olduğu halde yine polis tarafından öldürülen siyahi Georg Floyd’u getirmiş, ülkede ırkçılık ve polis şiddetine yönelik tartışmaların fitilini tekrar ateşlemişti. Gelen tepkiler üzerine Minneapolis Polis Şefi Medaria Arradondo, önce Idd’in polise ateş açtığını ve yaşanan olayın silahlı çatışma olduğunu söyleyerek, polis memurunun vücut kamerasının görüntülerini yayınlayacağına söz vermişti. Minneapolis Polis Departmanı, Dolal Idd’i vuran polis memurunun vücut kamerası görüntülerini yayınladı. Yayınlanan 45 saniyelik görüntülerde, polis memurunun aracından inerek şüpheliye durmasını ve ellerini yukarı kaldırmasını söylediği ve diğer polis araçları yolunu kapatmadan önce uzaklaşmaya çalışan Idd'e bağırdığı duyuluyor. Idd’in polise ateş açması üzerine memurların da karşılık verdiği görülüyor. Görüntülerin yayınlanmasının ardından Arrando, Idd’i öldüren polis memurunun ölümcül tehditle karşı karşıya kaldığını tekrarlayarak, “Memurlarım ölümcül tehdide karşılık verdi. Soruşturma sonuçlanınca daha fazla ayrıntıyı ortaya çıkacak ama benim sorum şu: Polisin ölümcül bir tehdit durumunda saldırgana karşılık vermesi gerekmez mi? Polis saldırganı durdurmazsa vatandaşların hayatı tehlikeye girer, polis zaten vatandaşların canını korumak için eğitim alıyor” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Irkçı Reklam Büyük Tepki ÇektiIrkçı Reklam Büyük Tepki Çekti
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Corona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 ÜlkeCorona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 Ülke
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı