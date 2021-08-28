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- ABD’de polis, NBA yıldızı Hayes’in akıllara Floyd'u getiren gözaltı görüntülerini yayınlandı
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28 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- ABD’de polis, NBA yıldızı Hayes’in akıllara Floyd'u getiren gözaltı görüntülerini yayınlandı

- ABD’de polis, NBA yıldızı Hayes’in akıllara Floyd'u getiren gözaltı görüntülerini yayınlandı

Polisin NBA oyuncusunu gözaltına aldığı anlar

( LOS ANGELES ) LOS ANGELES

Kız Arkadaş Şok Tabancası Polis Şiddeti Gözaltı Elektrik 


- ABD’de polis, NBA'in yıldız oyuncularından Jaxson Hayes'in gözaltına alındığı anın görüntüsünü paylaşırken, Hayes’in polis şiddetine maruz kaldığı görüntüler akıllara polis tarafından gözaltına alındığı sırada hayatını kaybeden siyahi George Floyd’u getirdi. ABD’nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde polis, NBA'in yıldız oyuncularından Jaxson Hayes'in 28 Temmuz’da gözaltına alındığı anın görüntüsünü paylaştı. New Orleans Pelicans’ın ünlü oyuncusu Hayes’in şiddet uygulanarak gözaltına alınması akıllara polis tarafından gözaltına alındığı sırada hayatını kaybeden siyahi George Floyd’u getirdi. Los Angeles Polis Teşkilatı'nın (LAPD) paylaştığı görüntülerde, Hayes'in polis tarafından yere yatırıldığı görülürken, ters kelepçeliyken birkaç kez nefes alamadığını söylediği duyuluyor. Polis memurlarının ünlü oyuncunun ensesine dizini dayayarak nefessiz bırakması tepki çekti. LAPD, olayla ilgili soruşturma başlatırken, bu soruşturmanın en az birkaç ay süreceği düşünülüyor. Hayes, 28 Temmuz’da ABD’nin Los Angeles kentindeki evinde kız arkadaşına şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Polislere karşı direnmesi üzerine polisin şok tabancasıyla elektrik verdiği ve yere yatırdığı Hayes olay sonucu hafif yaralanmıştı.
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