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- ABD’de patlayıcı bulunduğundan şüphelenilen aracın sürücüsü Biden’ın istifasını istedi
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19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
- ABD’de patlayıcı bulunduğundan şüphelenilen aracın sürücüsü Biden’ın istifasını istedi

- ABD’de patlayıcı bulunduğundan şüphelenilen aracın sürücüsü Biden’ın istifasını istedi

-Roseberry’nin yaptığı canlı yayından detay

(WASHINGTON) WASHINGTON

Sosyal Medya Canlı Yayın Kütüphane Güvenlik Güçleri Müfettiş 


- ABD’nin başkenti Washington DC’de patlayıcı cihaz bulunduğundan şüphelenilen aracın sürücüsü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı canlı yayında, ABD Başkanı Joe Biden’ın istifa etmesini istedi. ABD'nin başkenti Washington DC'de içerisinde patlayıcı cihaz olduğundan şüphelenilen araç paniğe neden olmuş, güvenlik güçleri Kongre Binası Kütüphanesi çevresindeki bulunan araç nedeni ile kütüphane çevresindeki binaların tahliye etmişti. Güvenlik güçleri, olay yerindeki müfettişlerin cihazın çalışabilir bir patlayıcı olup olmadığını ve aracın içindeki şahsın bir fünye tutup tutmadığını belirlemek için çalıştıklarını belirtmiş, olay yerini polis araçları ve barikatlarla erişime kapatmıştı. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve ABD Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu'nun (ATF) olaya müdahale ettiği belirtilirken, araçta bulunan şüpheli ile müzakerenin sürdüğü aktarıldı. Sosyal medyadan canlı yayın yaptı ABD basınında yer alan haberlerde şüphelinin Floyd Ray Roseberry olduğu öne sürülerek, Roseberry’nin sosyal medya hesabı üzerinden 30 dakikalık bir canlı yayın yaptığı aktarıldı. Canlı yayında konuşan Roseberry, ABD Başkanı Joe Biden’ın istifa etmesini istedi. Yayında devrimin başladığını belirten Roseberry, elinde patlayıcı olduğunu iddia ettiği tenekeyi gösterdi. Kongre Polis Şefi Thomas Manger yaptığı açıklamada, müzakerecilerin şüpheliyle iletişim halinde olduğunu ve bir "çözüme" ulaşmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Şu anda amacının ne olduğunu bilmiyoruz" dedi.

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