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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- ABD’de otobüs köprüden sarktı: 8 yaralı

- ABD’de otobüs köprüden sarktı: 8 yaralı

otobüsün köprüden sarkması

Hastane Direksiyon Trol 

-detay

( NEW YORK ) NEW YORK

- ABD’nin New York kentinde bir otobüsün köprüden sarkması sonucu 8 kişi yaralandı. ABD’nin New York kentinde bir otobüsün sürücüsü, köprü üzerinde ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü, aracı kontrol etmeye çalışırken otobüsün ön kısmının köprüden sarkarken, arka kısmı ise köprü üzerinde kaldı. Otobüs köprüden sarkması sonucu aralarında otobüs sürücüsünün de bulunduğu 8 kişi yaralandı. ABD’li yetkili Paul Hopper, yararlıların hastanede tedavi edildiğini söyledi.


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