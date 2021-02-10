- ABD'de online duruşmada filtre kazası - Avukat duruşmaya 'kedi' olarak katıldı



- ABD'de korona virüs salgını nedeniyle online olarak yapılan duruşmaya avukatlardan biri kedi filtresiyle katılınca gülümseten anlar yaşandı. Dünya genelinde etkisini sürdüren korona virüs salgını nedeniyle çoğu sektörde evden çalışmaya geçilirken, online görüşmelerde yaşanan kazalar gündem oluyor. ABD'nin Texas eyaletinde avukat Rod Ponton, online olarak görülen davaya evinden katıldı.

Duruşmada söz alan Ponton'un ekranında kedi filtresinin açık olduğu görüldü.

Ponton'un konuştukça kedinin ağzını oynatması ve gözlerini kırpmasıyla gülümseten anlar yaşandı. Hakim Roy B. Ferguson, zor anlar yaşayan avukat Ponton'a uygulama ayarlarını değiştirmesi için yardımcı olmaya çalışarak, "Sayın Ponton, video ayarlarında bir filtrenin açık olduğuna inanıyorum" dedi.

"Sizi duyabiliyorum" diyen hakim Ferguson'a yanıt veren avukat Ponton, "Beni duyabiliyor musunuz? Buradayım, kedi değilim" diyerek asistanının durumu düzeltmek için uğraştığını belirtti.

Salı günü yaşanan filtre kazasının ardından sosyal medyada hızla yayılan görüntüler viral oldu.



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