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03 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
- ABD'de olası gösterilere karşı sokaklarda Ulusal Muhafız birlikleri konuşlandırıldı

- ABD'de olası gösterilere karşı sokaklarda Ulusal Muhafız birlikleri konuşlandırıldı

Ulusal Muhafız birliklerinden detaylar

( CHICAGO ) CHICAGO

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Protesto Delphi Kabil 


- ABD'de başkanlık seçimleri için oy kullanma işlemi devam ederken, seçim sonrası çıkabilecek protestolara karşı Ulusal Muhafız birlikleri Chicago, Atlanta, Philadelphia'da şehir merkezine konuşlandırıldı. ABD’de 59. başkanlık seçimleri için oy kullanma işlemi devam ediyor. Ülke genelinde seçim sonrası olası protestolara karşı önlemler arttırılıyor. Çok sayıda Ulusal Muhafız birlikleri zırhlı araçlarla Chicago, Atlanta, Philadelphia'da şehir merkezine konuşlandırıldı. Seçim sonrası yaşanabilecek şiddet olaylarına karşı önlem alındı. Halkın yeni başkanını belirleyeceği seçimde Demokrat Parti'nin adayı eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile Cumhuriyetçi Parti’nin adayı mevcut ABD Başkanı Donald Trump kıyasıya mücadele ediyor.
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