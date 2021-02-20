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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- ABD'de nesli tükenmekte olan gelincik klonlandı

- ABD'de nesli tükenmekte olan gelincik klonlandı

kara ayaklı gelincikten detay

(COLORADO) COLORADO

Klon Irak 


- ABD'de nesli tükenmekte olan kara ayaklı gelincik klonlandı. Klonlamada, 33 yıl önce öldükten sonra dondurulan "Willa" adlı gelinciğin genleri kullanıldı. ABD Balık ve Vahşi Yaşam Servisi, nesli tükenmekte olan kara ayaklı gelinciğin klonlandığını duyurdu. Klonlama işleminde, 33 yıl önce öldükten sonra dondurulan "Willa" adlı gelinciğin genlerinin kullanıldığı belirtildi. 10 Aralık'ta dünyaya geldiği ifade edilen "Elizabeth Ann", ilk klonlanmış siyah ayaklı gelincik olurken, neslinin devamının sağlanması amacıyla doğaya bırakılmayacağı kaydedildi.
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