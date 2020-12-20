- ABD’de Moderna'nın geliştirdiği Covid-19 aşısının dağıtımı başladı



- ABD’de Moderna’nın geliştirdiği yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısının dağıtımı başladı.

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından Pfizer/BioNTech'ten sonra onaylanan ikinci aşı olan ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna’nın geliştirdiği Covid-19 aşısının dağıtımı başladı.

Paketlenen aşı dozları tırlara yüklenerek hastanelere ve diğer noktalara teslim etmek üzere yola çıkıyor. Moderna’nın aşısının ABD genelince yarın yapılmaya başlanması planlanıyor. ABD hükümeti bir hafta içerisinde Pfizer/BioNTech ve Moderna’nın geliştirdiği toplam 7.9 milyon doz aşının dağıtımının sağlanmasını planlıyor. ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Cuma günü Moderna’nın aşısının yüksek etkinliğinin klinik çalışmalarda kanıtlandığını açıklayarak, 18 yaş ve üstü kişilerde acil kullanımına onay vermişti. ABD, Moderna ile 200 milyon doz aşı için anlaşma yapmıştı. Dünyada en yüksek ölüm ve korona virüs vakalarının görüldüğü ABD’de son verilere göre toplam vaka sayısı 18 milyon 78 bine ulaştı, korona virüs nedeniyle 323 bin 404 kişi hayatını kaybetti.



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