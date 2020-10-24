- ABD’de küçük uçak evin üzerine düştü: 2 pilot öldü



- ABD Donanması’na ait küçük uçak, Alabama eyaletinde bir evin üzerine düştü. Kaza sonucu 2 pilot hayatını kaybetti. ABD’nin Alabama eyaletinin güneyindeki Mobile şehrine bağlı Baldwin County’de ABD Donanması’na ait T-6B Texan II tipi küçük uçak bir evin üzerine düştü. Baldwin County Şerif Ofisi, Magnolia Springs bölgesinde yaşanan kazada hiçbir sivilin yaralanmadığını açıkladı.

Açıklamada, ABD Donanması’nda görevli 2 pilotun kazada öldüğü belirtildi. Bölgeye ulaşan itfaiye sözcüsü uçağın üzerine düştüğü evin tamamen kullanılamaz hale geldiğini, çok sayıda aracın da hasar gördüğünü bildirdi.



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