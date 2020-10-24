Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
- ABD’de küçük uçak evin üzerine düştü: 2 pilot öldü

- ABD’de küçük uçak evin üzerine düştü: 2 pilot öldü

uçağın düştüğü noktadan alevlerin görüntüsü

(WASHINGTON) WASHINGTON

Bild Gesi 


- ABD Donanması’na ait küçük uçak, Alabama eyaletinde bir evin üzerine düştü. Kaza sonucu 2 pilot hayatını kaybetti. ABD’nin Alabama eyaletinin güneyindeki Mobile şehrine bağlı Baldwin County’de ABD Donanması’na ait T-6B Texan II tipi küçük uçak bir evin üzerine düştü. Baldwin County Şerif Ofisi, Magnolia Springs bölgesinde yaşanan kazada hiçbir sivilin yaralanmadığını açıkladı.
Açıklamada, ABD Donanması’nda görevli 2 pilotun kazada öldüğü belirtildi. Bölgeye ulaşan itfaiye sözcüsü uçağın üzerine düştüğü evin tamamen kullanılamaz hale geldiğini, çok sayıda aracın da hasar gördüğünü bildirdi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Corona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 ÜlkeCorona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 Ülke
Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!
Yunanistandan FETÖcüye Kıyak, Göçmene DayakYunanistandan FETÖcüye Kıyak, Göçmene Dayak
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı