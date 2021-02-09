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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- ABD’de kliniğe silahlı saldırı: 5 yaralı

- ABD’de kliniğe silahlı saldırı: 5 yaralı

-Klinikten görüntüler

( MİNNESOTA ) MİNNESOTA

Silahlı Saldırgan Silahlı Saldırı Gana Saldırı Trol 


- ABD’nin Minnesota eyaletinde bir kliniğe silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda 3'ü ağır 5 kişi yaralanırken, 1 kişi gözaltına alındı. ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Buffola’da bulunan Allina Sağlık Kliniği’nde silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Polis, saldırı ile ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı. ABD Alkol Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) tarafından yapılan açıklamada, kolluk kuvvetlerinin Buffalo'daki sağlık tesisinde bulunan aktif bir silahlı saldırgana müdahale ettikleri belirtildi. ATF, saldırı ile ilgili daha fazla ayrıntı vermedi. Buffalo Polis Şefi Pat Budke yerel bir kanala verdiği demeçte, klinikteki durumun kontrol altına alındığını ve artık halk için bir tehdit olmadığını belirtti.
Budke, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin bilgi vermezken, saldırıda kurbanların olduğunu sözlerine ekledi.
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