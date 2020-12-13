- ABD’de karşıt gruplar arasında çatışma: 8 yaralı, 23 gözaltı



- ABD’nin başkenti Washington’da karşıt grupların düzenledikleri gösterilerde çıkan olaylar sonucu 8 kişinin yaralandığı, 23 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. ABD’nin başkenti Washington’da ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin düzenlediği Amerika'yı Yeniden Büyük Yap (Make America Great Again-MAGA) gösterileri sırasında aşırı sağcı Proud Boys ile solcu Antifa ve Siyahların Hayatı Önemlidir (BLM) protestocuları karşı karşıya geldi. Trump destekçileri ve Trump karşıtlarının karşı karşıya geldiği gösteri polisin müdahalelerine rağmen şiddet olaylarına dönüştü. Yerel polis tarafından yapılan açıklamada, gösterilerde 2’si polis ve 4’ü bıçaklı yaralanma olmak üzere toplam 8 kişinin yaralandığı kaydedildi. Gösterilerde 23 kişinin polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Bir ay önce Trump destekçileri tarafından düzenlenen ilk MAGA yürüyüşünde de olaylar çıkmış ve en az 20 kişi gözaltına alınmıştı. (YK-SO-D)



loading...