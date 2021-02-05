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05 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
- ABD'de kar fırtınasında 40 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

- ABD'de kar fırtınasında 40 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

BİRBİRİNE GİREN ARAÇLARDAN GENEL GÖRÜNTÜ

Kar Fırtınası 

-YOLDAN GEÇEN BİR SÜRÜCÜNÜN ARAÇ İÇERİSİNDEN KAYDETTİĞİ GÖRÜNTÜLER

(WASHINGTON) WASHINGTON

- ABD'nin Iowa eyaletinde etkili olan kar fırtınası hayatı felç etti. Interstate 80 karayolunda 40 araç birbirine girdi. ABD'nin Iowa eyaletinde etkisini sürdüren kar fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor. Colfax ve Newton bölgeleri arasındaki Interstate 80 karayolunda kar fırtınası sonrası sürücüler zor anlar yaşadı. Buz tutan yolda toplam 40 araç birbirine girdi. Yarı römork kamyon, tır ve devriye araçlarının da karıştığı kaza sonrası yetkililer bazı sürücü ve yolcuların hafif yaralandığını aktardı.
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