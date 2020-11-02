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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- ABD'de işletme sahipleri seçim sonuçlarını korkuyla bekliyor

- ABD'de işletme sahipleri seçim sonuçlarını korkuyla bekliyor

washington dc sokaklarından detay

(WASHINGTON) WASHINGTON

Protesto Harekete Geç Seçim Yarışı Irkçılık Washington 


- ABD'de 59. başkanlık seçimlerine 1 gün kala başkent Washington'u panik havası sardı. İşletme sahipleri seçim sonrası çıkabilecek şiddet olaylarına karşı mekan girişlerini ve camlarını tahtalarla kapatarak önlem almaya başladı.
ABD'de başkanlık seçimlerine 1 gün kala halkı korku ve endişe sardı. Başkent Washington DC'de mağaza ve dükkan sahipleri seçim sonrası çıkabilecek şiddet olaylarına karşı harekete geçti. Şehir merkezinde, Beyaz Saray yakınlarında ve diğer farklı noktalarda işletme sahipleri ABD Başkanı Donald Trump ile Demokratların adayı Joe Biden arasında geçecek seçim yarışının ardından çıkabilecek huzursuzluk ihtimali nedeniyle girişlerini ve camlarını tahtalarla kapatarak önlemler almaya başladı.
Washingtonlular yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının ve ırkçılık karşıtı protestoların yol açtığı maddi zararın ardından şimdi de seçim sonuçlarının yol açabileceği zarara karşı gergin bekleyişini sürdürüyor. ABD'de şu ana kadar 90 milyondan fazla Amerikalı sandık merkezlerine giderek veya posta yoluyla erken oy kullandı.
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