Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Dünya
- ABD'de helikopter yola düştü
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- ABD'de helikopter yola düştü

- ABD'de helikopter yola düştü

yola düşen helikopterden detaylar (havadan görüntü)

( CHICAGO ) CHICAGO

Dera Hastane Helikopter 


- ABD'nin Chicago kentinde Robinson R44 tipi bir helikopter yola düştü. Pilot hafif şekilde yaralanırken, kazanın nedeni henüz bilinmiyor. ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinde özel bir helikopter, Chicago Executive Havalimanı yakınlarında Milwaukee Caddesi'ne düştü. Polis, yerel saatle 06.40 sıralarında ihbar aldıklarını belirterek, helikopterde yalnızca pilotun bulunduğunu aktardı. Hafif şekilde yaralanan pilot hastaneye kaldırılırken, caddenin bir kısmı trafiğe kapatıldı. Helikopterin kalkış yaptığı havalimanında uçuşlar geçici olarak durduruldu. Federal Havacılık Dairesi (FAA) kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Muhaliflerin Atlı BirlikleriMuhaliflerin Atlı Birlikleri
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı