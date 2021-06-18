Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
ABD’de hayatını kaybeden Türk öğrenci son yolculuğuna uğurlandı

ABD’de hayatını kaybeden Türk öğrenci son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeden detaylar

Genç Kız Cenaze Otopsi Raporu Cenaze Namazı 

-Genel detay ve ayrıntılar
-Ölen şahsın fotoğrafı

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Eğitim için gittiği ABD’de kaldığı evde ölü bulunan Gülperi Türker, Tekirdağ’ın Şarköy İlçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Türkiye’de mezun olduktan sonra yüksek öğrenim için ABD’ye giden Gülperi Türker, kaldığı evin banyosunda ölü bulundu. Ardından yapılan çeşitli incelemelerin ardından Türk öğrenci Gülperi Türker’in otopsi raporunda banyoda düşüp başını çarpması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haberi alan Tekirdağ’ın Şarköy İlçesindeki genç kızın ailesi ise yasa boğuldu. Genç kızın cenazesi, çeşitli işlemlerin ardından Tekirdağ’ın Şarköy İlçesine getirildi.
Şarköy İlçesi Merkez Camiinde kılınan cenaze namazına genç öğrencinin yakınları ve çok sayıda seveni katılırken, genç kızın yakınları ve sevenleri zaman zaman sinir krizi geçirdi. Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Gülperi Türker, mahalle mezarlığına defnedildi.
İlgili Foto Galeriler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Kıskanç eşin acı intikamıKıskanç eşin acı intikamı
Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!
İzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralıİzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement