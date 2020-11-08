ABD'de halk Biden'ın zaferini kutluyor - WASHINGTON
- Demokrat Joe Biden taraftarlarının kutlamalarından görüntülerABD'de halk Biden'ın zaferini kutluyorWASHINGTON (AA) - ABD'de yapılan 59. başkanlık seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat Joe Biden'ın kazandığının duyurulmasının ardından, başta Başkent Washington DC ve New York kentlerinde olmak üzere birçok kentte kutlamalar yapılıyor.
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