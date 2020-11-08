ABD'de halk Biden'ın zaferini kutluyor - CHARLOTTE
: - Joe Biden'ın zafer konuşmasını canlı olarak dinleyen gruptan görüntülerABD'de halk Biden'ın zaferini kutluyorCHARLOTTE (AA) - ABD'de yapılan 59. başkanlık seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat Joe Biden'ın kazandığının duyurulmasının ardından, başta Başkent Washington DC ve New York kentlerinde olmak üzere birçok kentte kutlamalar yapılıyor. Kuzey Karolina eyaletine bağlı Charlotte kentinde toplananlar Biden'in zafer konuşmasını canlı olarak dinledi.
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