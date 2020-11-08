ABD'de halk Biden'ın zaferini kutluyor

- Times Meydanı'nda toplanan kalabalıktan görüntüler - Seçim sonucunu kutlayanların görüntüleriNEW YORK (AA) - ABD'de yapılan 59. başkanlık seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat Joe Biden'ın kazandığının duyurulmasının ardından, başta Başkent Washington DC ve New York kentlerinde olmak üzere birçok kentte kutlamalar yapılıyor. İnsanlar New York 'taki Times Meydanı'nda toplanarak seçimin sonucunu kutladı.
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