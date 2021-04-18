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18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
- ABD’de gösteri uçağı suya acil iniş yaptı

- ABD’de gösteri uçağı suya acil iniş yaptı

-Uçağın suya iniş yaptığı anlar

( FLORIDA ) FLORIDA

Gösteri Uçağı Umman Bild Çağa Gesi 


- ABD’nin Florida eyaletinde havada arıza yapan gösteri uçağı suya acil iniş yaptı. ABD’nin Florida eyaletinde havada arıza yapan Grumman TBM-3U Avenger tipi İkinci Dünya Savaşı’nda kalma gösteri uçağı, Cocoa Beach bölgesinde suya acil iniş yaptı. Uçağın suya iniş anları plajda bulunan vatandaşlar tarafından anbean kaydedilirken, o sırada suda olan vatandaşlar ise koşarak kıyıya kaçtı. Uçağın başarılı şekilde inişinin ardından plajda bulunanlar pilota yardım için uçağa koştu. Olayda pilot dahil kimsenin yaralanmadığı bildirildi.

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