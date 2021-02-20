- ABD'de göldeki ağaçlar dondu



- ABD'nin Louisiana eyaletinde bulunan Fausse Gölündeki ağaçlar dondu. ABD genelinde birçok eyalette dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor. Hayatın neredeyse durma noktasına geldiği Louisiana eyaletindeki bir gölde yer alan Fausse Gölü'ndeki ağaçlar dondu. Yapraklar yerini sarkıtlara bırakırken, ilginç görüntüler ortaya çıktı. Öte yandan soğuk hava dalgasının hayatı felç ettiği Louisiana'da Vali John Bel Edwards, Beyaz Saray'dan acil durum ilan edilmesini talep etti.



loading...