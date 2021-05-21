- ABD’de filmleri aratmayan hırsız polis kovalamacası

-şüphelilerin kaza yapması

-aracın takla atması

-polisin olay yerine ulaşması

-detay



( FLORIDA ) FLORIDA



- ABD'nin Florida eyaletinde "dur" ihtarına uymayan 5 hırsızlık şüphelisi ile polis arasında uzun süre kovalamaca yaşandı. Film sahnelerini aratmayan kovalamaca, şüphelilerin kaza yapmasıyla sona ererken, o anlar kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. ABD'nin Florida eyaletine bağlı Broward County'de bir evin garajından otomobil çalındığı yönünde ihbar alan polis, 18 yaş altı 5 şüpheliyi takibe aldı. Trafikte aşırı hız yaparak ilerleyen şüpheliler, polislerin "dur" ihtiranı uymayınca uzun süre kovalamaca yaşandı. Film sahnelerini aratmayan kovalamaca, şüphelilerin kaza yapmasıyla son buldu. Fort Lauderdale Polis Departmanı, kazada hafif yaralanan 5 çocuğun hastaneye götürüldüğünü açıkladı.



