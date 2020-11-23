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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- ABD’de fanatik Yahudiler düğünde Covid-19 önlemlerini hiçe saydı

- ABD’de fanatik Yahudiler düğünde Covid-19 önlemlerini hiçe saydı

-Düğünden görüntüler

(WASHINGTON) WASHINGTON

Gesi Hükümet 


- ABD’nin New York kentinde binlerce fanatik Yahudi’nin yaklaşık 2 hafta önce gizli bir düğün yaptığı ve korona virüs önlemlerini hiçe saydığı ortaya çıktı. Korona virüs salgını ABD’de etkisini arttırırken, Covid-19’a karşı alınan önlemler birçok kişi ve topluluk tarafından hiçe sayılmaya devam ediyor. New York eyaletine bağlı New York şehrindeki Brooklyn bölgesinde bulunan bir sinagogda 8 Kasım tarihinde yaklaşık 7 bin fanatik Yahudi’nin gizli düğün yaptığı ortaya çıktı. Yahudilerin korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla eyalet çapında getirilen düzenlemeleri alenen ihlal ettiği görüldü.
Düğünün Kiryas Joel Yahudi topluluğunun lideri Hahambaşı Aaron Teitelbaum'un torunu Joel Teitelbaum’a ait olduğu belirtildi. Düğüne ait görüntülerde sinagogun tam kapasiteyle dolu olduğu ve konukların hiçbirinin maske takmadığı ya da sosyal mesafeye uymadığı görüldü.
ABD medyasında yer alan haberlere göre, hükümetin kısıtlamaları nedeniyle dikkat çekmemek için düğün hazırlıkları gizli yapılırken, düğüne davetlerin ise yerel yetkililerin tespit etmemesi için ağızdan ağza yapıldığı belirtildi. New York Eyaleti Valisi Andrew Cuomo yaptığı açıklamada, düğünü "kanuna karşı alenen bir ihmal" olarak nitelendirirken, güvenlik birimlerine düğün hakkında soruşturma açması çağrısında bulundu. Öte yandan New York’ta toplam vaka sayısı 634 bin 35’e, toplam can kaybı ise 34 bin 233’e yükseldi.
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