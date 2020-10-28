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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- ABD'de Demokratların başkan adayı Biden oyunu kullandı

- ABD'de Demokratların başkan adayı Biden oyunu kullandı

biden oy kullandıktan sonra binadan çıkışı

Yarış Başkan Adayı Kütüphane Nadan 

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(WASHINGTON) WASHINGTON

- ABD'de Başkanlık için yarışan Demokrat aday Joe Biden, Deleware eyaletinde oyunu kullandı. ABD'de Başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin Başkan Adayı Joe Biden, rakibi Donald Trump gibi erken oy kullandı. Biden, eşi Jill Biden ile birlikte ikamet adresinin bulunduğu Deleware eyaletinde sandık başına gitti. Mevcut Başkan Trump ise oyunu 24 Ekim'de Florida eyaletine bağlı West Palm Beach şehrinde bulunan bir kütüphanede kullanmıştı. ABD'de 3 Kasım'da yapılacak 59. başkanlık seçimleri için birçok eyalette "erken oy kullanma" süreci başlamıştı.
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