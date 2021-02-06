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06 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- ABD'de çatıya saklanan hırsız droneden kaçamadı

- ABD'de çatıya saklanan hırsız droneden kaçamadı

DRONE GÖRÜNTÜSÜ

Polis Bild Akalan Hapishane Hırsız 

-şüphelinin drone'u fark ettiği an
-şüphelinin saklandığı yerden çıkması
-polisin gelişi

(WASHINGTON) - ABD'de çatıya saklanan hırsız dronedan kaçamadı WASHINGTON

- ABD'nin Oregon eyaletinde hırsızlık suçundan aranan ve çatıda gizlenmeye çalışan şüpheli, polis drone'u ile yakalandı. ABD’nin Oregon eyaletindeki Hillsboro'da polis, hırsızlık suçundan aradığı 33 yaşındaki Alejandro Jaimes-Radilla'nın bir binaya saklandığını tespit etti. Şüphelinin yerini belirlemek için drone kullanan polis, Radilla'nın çatıda saklandığını tespit etti. Hillsboro Polis Departmanı tarafından yayınlanan görüntülerde, şüphelinin çatıda gizlenmeye çalıştığı, daha sonra drone'u fark edince saklandığı yerden çıktığı görülüyor. Polise teslim olduğu bildirilen şüphelinin hırsızlık ve diğer suçlamalar nedeniyle hapishanesine gönderildiği belirtildi.
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