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21 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- ABD'de bir yolcu uçakta Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetti

- ABD'de bir yolcu uçakta Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetti

-Uçaktaki kalp masajından görüntüler

( LOS ANGELES ) LOS ANGELES

Hastane Karantina Politika Kalp Masajı Semptom 


- ABD’de Orlando-Los Angeles uçuşu sırasında uçakta fenalaşan yolcu, Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetti. Orlando'dan Los Angeles'a giden United Airlines'ın 591 numaralı uçuşunda yolculardan birinin korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Uçuştaki yolcular, hayatını kaybeden adamın uçağın Orlando'dan kalkmadan önce nefes almakta güçlük çektiğini ve titrediğini aktardı. Uçuşun 90. dakikasında Covid-19 nedeniyle durumu kötüleşerek bilinci kapanan adama yardım etmek için yolcular tarafından kalp masajı yapıldı. Uçak acil iniş yapmak üzere New Orleans'a yönlendirildi. Hasta adama uçak New Orleans'a inmeden önce yaklaşık bir saat boyunca kalp masajı uygulanırken, adamın hastanede hayatını kaybettiği aktarıldı. United Airlines ve ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) tarafından hayatını kaybeden adamın korona virüs olduğu doğrulandı. United Airlans'dan yapılan açıklamada, yolcuya herhangi bir semptomu olup olmadığı sorulduğunda adamın check-in sırasında yalan söylediği ifade edildi. Uçuş Görevlileri Derneği Sözcüsü Taylor Garland ise, dört uçuş görevlisinin Los Angeles'a vardıklarında iki hafta boyunca karantinada kalacağını aktardı. Garland, “Sendikamız mürettebata destek sağlamaya devam ediyor. Yolcuları havayolu Covid-19 politikalarına uymaya ve hastaları evde kalmaya çağırıyoruz" dedi.

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