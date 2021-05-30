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30 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
- ABD’de binlerce kişiden Filistin’e destek gösterisi

- ABD’de binlerce kişiden Filistin’e destek gösterisi

Gösteriden detay

Özgürlük Protesto Sürgün Başkent İsrail 

-Muhammed Habba
-Abdul Aziz röp.
-detaylar

(WASHINGTON) WASHINGTON

- ABD'nin başkenti Washington'da binlerce kişi Lincoln Anıtı önünde Filistin’e destek gösterisi düzenledi.
ABD'nin başkenti Washington'da Lincoln Anıtı önünde toplanan yaklaşık 7 bin kişi Filistin'e destek gösterisi gerçekleştirdi. Filistinliler, ABD’li Yahudiler, Pakistanlılar, Bangladeşliler ve Latin Amerikalıların katıldığı gösteride, protestocular Filistin'e özgürlük sloganları atarak İsrail'e yaptırım çağrısında bulundu. “Şeyh Cerrah'ı kurtarın, Kudüs’te sürgünleri durdurun”, “İsrail devleti dünya Yahudilerini temsil etmiyor” yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Filistin bayrakları açtı. ABD’de yaşayan Filistinli Muhammed Habba Filistinlilere destek için gösteriye geldiğini ifade ederek, “Bu protesto Filistin’i desteklemeyi amaçlayan bir kampanyanın parçası. Filistin için daha büyük ve geniş bir kitle olmaya çalışıyoruz. Filistin’deki kardeşlerimizi desteklemek ve ABD'nin suç ortaklığını sona erdirmek için buradayız” diye konuştu.
Gösteriye katılan Abdul Aziz de Filistin halkı ve tüm Müslümanlar için toplandıklarını belirterek, ABD’nin İsrail’i desteklemesine tepki gösterdi. Habba, “İsrail, ABD'nin Orta Doğu'daki bekçisidir. ABD Ürdün, Umman Suudi Arabistan, Irak ve herkesi izlemek için bölgedeki müttefiki İsrail’i kullanıyor. Bu her şeye zarar veriyor. Orta Doğu'daki Müslümanlar, İsrail kurulmadan önce barış içinde yaşıyordu. İsrail'in kurulmasının ardından her şey kötüye gitti” dedi.

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