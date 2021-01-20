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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- ABD’de Biden Yemin Töreni İçin Kongre Binasına Geldi

- ABD’de Biden Yemin Töreni İçin Kongre Binasına Geldi

Biden ve Harris yemin töreni için Kongre binasında

(WASHINGTON) - ABD’de Biden yemin töreni için Kongre binasına geldi WASHINGTON

Yemin Töreni 


- ABD’nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris, yemin törenini gerçekleştirmek üzere Kongre binasına geldi. ABD’nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden 3 Kasım’da yapılan seçimlerin ardından bugün görevi resmen devralıyor. Trump, Beyaz Saray’dan ayrıldığı sırada Biden, yardımcısı Kamala Harris ile birlikte yemin töreni öncesi St. Matthew the Apostle Kilisesi’ne ziyarette bulundu. Kilise ziyaretinin ardından Biden ve Harris, yemin törenini gerçekleştirmek üzere Kongre binasına geldi. Biden ve Harris’in gelişiyle yemin töreni seremonisi başladı.

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