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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
- ABD’de Biden’ın yemin töreni öncesi güvenlik önlemleri arttırıldı

- ABD’de Biden’ın yemin töreni öncesi güvenlik önlemleri arttırıldı

-Yol kapatma çalışmalarından görüntüler

(WASHINGTON) WASHINGTON

Yemin Töreni Güvenlik Güçleri Basın Toplantısı Toplantı Ziyaretçiler 


- ABD’nin başkenti Washington DC’de seçilmiş Başkanı Joe Biden’ın 20 Ocak’taki yemin töreni öncesi güvenlik önlemleri arttırıldı. ABD’nin başkenti Washington DC’de seçilmiş Başkanı Joe Biden’ın 20 Ocak’taki yemin töreni öncesi alarm seviyesi yükseltilerek, güvenlik önlemleri arttırıldı. Beyaz Saray ve Kongre çevresinde yollar kapatılmaya başlandı. Başkentte 6 Ocak’ta Başkan Donald Trump’ın destekçilerinin Kongre Binası’nı basmasının ardından güvenlik güçleri yemin töreninde çıkabilecek muhtemel olaylar için başkentte alarm seviyesini yükseltti. Beyaz Saray ve Kongre çevresine sadece basın ve bölgede çalışanlarının girmesine izin veriliyor. Yemin töreninde 15 bin Ulusak Muhafızın görev alması bekleniyor Ulusal Muhafız Bürosu Yetkilisi General Daniel Hokanson dün düzenlediği basın toplantısında, başkentte görevli Ulusal Muhafız personelinin sayısını 15 bine çıkarabileceklerini aktarmıştı. Hokanson, Ulusal Muhafızların hangi eyaletlerden geleceğine dair net bir bilgi vermemiş, ABD Park polisi, Gizli Servis ve Kongre polisinin Biden’ın yemin töreni için takviye destek istediğini belirtmişti. Washington Anıtı kapatıldı Ulusal Park ve Anıt Parkları Hizmetleri Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Biden’yemin töreni öncesi ziyaretçilere ve park kaynaklarına yönelik tehditlerden dolayı park alanlarının ve yolların kapatılacağı belirtilmişti. Açıklamada, "6 Ocak'ta ABD Kongresindeki isyana karışan gruplar, 20 Ocak'ta yapılacak 59'uncu Başkanlık Yemin Törenini de akamete uğratma tehdidinde bulunmaya devam ediyor. Buna birçok park alanında yapılacak gösteriler de dahildir. Buna karşı, Ulusal Park Hizmetleri 11 Ocak 2021'den başlamak üzere 24 Ocak 2021'e kadar Washington Anıtı'nı ziyaretçilere kapatacak ve kamu ile park kaynaklarının güvenliği için gerek gördüğü takdirde Ulusal Park ve Anıt Parklar içerisindeki yol, park alanları ve tuvaletleri de geçici olarak kapatacaktır" denilmişti. Trump, Washington DC’de “acil durum” ilan etti Başkan Trump, Biden'ın yemin töreni öncesi gerekli hazırlıkların yapılması için federal fonların kullanılmasına yönelik "acil durum" ilan etmişti. İlan edilen acil durum kapsamında Trump'ın, İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı’na (FEMA) gerekli tüm acil ihtiyaçların karşılanması ile görevlendirdiği belirtilmişti.
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