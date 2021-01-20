Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- ABD’de Biden dönemi resmen başladı - ABD’nin 46. Başkanı Biden yemin ederek göreve resmen başladı

- ABD’de Biden dönemi resmen başladı - ABD’nin 46. Başkanı Biden yemin ederek göreve resmen başladı

Harris’in gelişi

Yemin Töreni Başkanlık Seçimi 

-Biden’ın gelişi
-Törenden detay
-Harris’in yemin etmesi
-Biden’ın yemin etmesi

(WASHINGTON) - ABD’de Biden dönemi resmen başladı- ABD’nin 46. Başkanı Biden yemin ederek göreve resmen başladı WASHINGTON

- ABD’de Başkan seçilen Joe Biden, ABD’nin 46’ıncı Başkanı olarak yemin etti. ABD’de Kasım ayında yapılan başkanlık seçimini kazanan Joe Biden, bugün görevi Donald Trump’tan devralıyor. Dünyanın merakla beklediği yemin töreni başlarken tören birçok açıdan ilke sahne oluyor. ABD’de uzun bir süre sonra mevcut Başkan Donald Trump halefine görevi devretmek üzere törene katılmadı. Tören, günler önce gerçekleştirilen Kongre baskının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi.
Korona virüs önlemleri kapsamında katılımında sınırlandırıldığı törene Trump’ın yardımcısı Mike Pence, ABD’nin 42. Başkanı Bill Clinton, 43. Başkanı George W. Bush, 44. Başkanı Barack Obama ve eşi de törene katıldı.
Lady Gaga, ABD Milli Marşı’nı okudu Biden’ın kongre binasında düzenlenen törene eşi ile birlikte katıldığı tören Lady Gaga’nın okuduğu Milli Marş ile başladı.
Yüksek Mahkeme Yargıcı Sonia Sotomayor’ın yönettiği törende ilk olarak Kamala Harris yemin etti. Pence’den görevi resmen devralan Harris’in heyecanlı olduğu gözlemlendi. Harris’i ilk tebrik eden Douglas Emhoff oldu. Harris’in ardından Joe Biden’ın yemin töreni başladı.
Yüksek Mahkeme Başkanı John Roberts’ın yönettiği törende Biden yemin ederek resmen göreve başladı.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
Trump ABD Başkanı Oldu, Capsler Patladı!Trump ABD Başkanı Oldu, Capsler Patladı!
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı