- ABD'de başkent Washington D.C'de Ulusal Muhafızlar sokaklarda görev yapıyor



- ABD’de Kongre binasına yönelik baskının ardından arttırılan güvenlik önlemleri kapsamında Ulusal Muhafızlar Washington D.C’de sokaklarında görev yapıyor. ABD’de 6 Ocak’ta Kongre binasına gerçekleştirilen baskının ardından ülke genelinde güvenlik önlemleri üst seviyelere çıkarıldı. Beyaz Saray ve Kongre çevresinde yollar kapatılırken, demir bariyerlerle kapatılan alana zorla girmeye çalışan kişiler gözaltına alınıyor. Alınan önlemler kapsamında başkent Washington D.C’de Ulusal Muhafızlar sokaklarda görev almaya başladı.

Seçilmiş Başkan Joe Biden’ın Çarşamba günü gerçekleştirilecek yemin töreni öncesi olası bir saldırı için harekete geçen Ulusal Muhafızlar, başkent Washington D.C’de görev yapıyor. Baskının ardından önlemlerin alındığı Washington D.C’de yönetim binalarının önü görevli Ulusal Muhafızlarla dolu.



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