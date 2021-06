- ABD'de Asya kökenli kuryeye bıçaklı saldırı

-SALDIRGANIN KURYEYİ BIÇAKLAMASI

- ABD'nin New York kentinde Asya kökenli bisikletli bir kurye, dağıtıma çıktığı sırada başka bir bisikletli tarafından sırtından bıçaklandı. Saldırganın peşine düşen polis, olayı "nefret suçu" olarak soruşturuyor. ABD, bir kez daha Asya kökenlilere yönelik bir saldırıya sahne oldu. New York'un Brooklyn bölgesinde Asya kökenli bisikletli bir kurye, dağıtıma çıktığı sırada arkasından gelen diğer bir bisikletlinin saldırısına uğradı. Arkadan yaklaşan saldırgan, 53 yaşındaki kuryeyi sırtından bıçakladı. Kurye ise aldığı darbeyle kontrolünü kaybederek yere düştü. O anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Yaralanan kuryenin olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldığı, saldırganın ise kayıplara karıştığı aktarıldı. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırının "nefret suçu" olarak soruşturulduğu duyuruldu. Saldırganın yakalanması için New York Polis Departmanı Nefret Suçu Görev Gücü devreye girerken, halktan da yardım istendi.