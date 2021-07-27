- ABD'de 6 Ocak Komitesi'nin ilk duruşması başladı



- ABD'de 6 Ocak Kongre baskınını araştırmak için Demokratlardan oluşan Seçilmiş Komite, ABD Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesi'nin Başkanı Demokrat Bennie Thompson'ın Başkanlığında ilk duruşmasına başladı.

ABD'de eski Başkan Donald Trump destekçilerinin başkent Washington DC'de gerçekleştirdiği kanlı Kongre baskınının üzerinden aylar geçerken, baskına katılanlara ilişkin davalar da devam ediyor. ABD Temsilciler Meclisi’nde 30 Haziran tarihinde yapılan oylamada, 6 Ocak'taki Kongre baskınını araştırmak için Demokratlardan oluşan seçilmiş bir komitenin kurulması 222'ye karşı 190 oyla kabul edilmişti. Toplamda 7 Demokrat ve 2 Cumhuriyetçi üyeden oluşan 6 Ocak Seçilmiş Komitesi, ABD Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesi'nin Başkanı Demokrat Bennie Thompson'ın Başkanlığında ve Demokratlardan, Temsilciler Meclisi İdare Komitesi Başkanı Zoe Lofgren, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı, Temsilciler Meclisi Demokratik Kongre Başkan Yardımcısı Pete Aguilar, Temsilci Stephanie Murphy, Temsilci Jamie Raskin, Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkan Yardımcısı Elaine Luria, Cumhuriyetçilerden ise Temsilci Liz Cheney ve Temsilci Adam Kinzinger katılımı ile bugün ilk duruşmasına başladı.

Duruşmaya şahit olarak Washington DC Polis Memuru Daniel Hodges ve Michael Fanone ile Kongre Polisi Harry Dunn ve Çavuş Aquilino Gonell katıldı.

Duruşmanın açılış konuşmasını yapan Thompson, ifade vermek üzere duruşmaya katılan polis memurlarına teşekkür etti ve duruşmanın "sadece gerçekler tarafından yönlendirileceğini" belirterek, "Bu soruşturmada siyasete ve partizanlığa yer yok" ifadelerini kullandı. Komite'nin görevinin "bizi yönlendiren gerçekleri takip etmek" olduğunu aktaran Thompson, 6 Ocak'ta yaşanan ayaklanmanın kolluk kuvvetlerine yönelik şiddetli bir saldırı olduğunu kaydederek, "Koordineli ve planlı bir saldırıya ilişkin kanıt olduğunu biliyoruz. Kongre Binası'nı basan kadın ve erkeklerin bu ülkedeki barışçıl güç transferini raydan çıkarmak istediğini biliyoruz" ifadelerini kaydetti.

"Tarih, isimlerinizi ve eylemlerinizi hatırlayacaktır" Açılış konuşmasında Komite'nin bir diğer önemli amacının ise, "demokrasiyi yıkma" tehdidini ortadan kaldırmanın bir yolunu bulmak olduğuna dikkat çeken Komite Başkanı Thompson, "O gün hattı tuttunuz. Hatta olanı ve demokrasimizi abartamam. Hattı tuttunuz. Bugün o anlardan bazılarını tekrar gözden geçireceğiz. Kolay olmayacak. Tarih, isimlerinizi ve eylemlerinizi hatırlayacaktır ve bu komite çalışmaya başlarken, tarih hakkında düşünmek önemlidir. Bu cesur adamlardan duyduğumuz gibi ve ABD halkı için cevaplar almak için. Çünkü Temsilciler Meclisi üyeleri olarak rolümüzde 6 Ocak'ta olanların önemini anlamak istiyorsak, tarihimizi anlamamız gerekiyor" dedi.

"Hiçbir Kongre üyesi artık savunulamaz olanı savunmaya çalışmamalıdır" Cumhuriyetçi Temsilci Liz Cheney duruşma sırasında yaptığı konuşmada, Seçilmiş Komite'nin ve soruşturmanın tarafsız olması gerektiğini ve gerçekleri bulmanın "siyasetin üzerine çıkması" gerektiğine dikkat çekerek, "Artık hiçbir Kongre üyesi, savunulamaz olanı savunmaya, bu soruşturmayı engellemeye veya o gün olanları aklamaya kalkışmamalıdır. Onur, saygı ve ulusumuzun çıkarları doğrultusunda hareket etmeliyiz" ifadelerini kullandı. Öte yandan duruşmada Seçilmiş Komite üyeleri, 6 Ocak'ta yaşanan olaylara ilişkin şahitlerin ifadelerini almaya devam ederken, Kongre baskını sırasında güvenlik güçlerinin vücut kameralarına yansıyan görüntüler ve şahitlerin baskın sırasında tanık oldukları olay ve anlar Komite üyelerine sunuldu.

