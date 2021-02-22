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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- ABD’de 139 yıllık 2 katlı ev yeni adresine taşındı

- ABD’de 139 yıllık 2 katlı ev yeni adresine taşındı

Binanın taşınma anından görüntüler

(WASHINGTON) WASHINGTON

Güzergah Dolar Mimari 


- ABD’de 139 yıllık Victoria tarzı 2 katlı ev, 400 bin dolar maliyetle 800 metre uzaklıktaki başka caddeye taşındı. ABD’nin California eyaletindeki San Francisco kentinde bulunan 1800’lü yıllara ait Victoria dönemi mimarisiyle inşa edilen 2 katlı ev yeni adresine taşındı. Tarihi ev saatte yaklaşık bir mil hızla Franklin Caddesi'nden yaklaşık 800 metre uzaklıktaki Fulton Caddesi'ne 4 saate götürüldü. Englander House olarak bilinen tarihi evin taşınması için güzergahtaki alt yapı uyumlu hale getirildi.
Sokak lambaları ve elektrik hatları yoldan geçici olarak kaldırılırken, bazı otobüs hatlarının rotaları değiştirildi. Taşıma operasyonunun 400 bin dolara mal olduğu öğrenildi. Kerman Morris Mimarlık Bürosu, taşınan 139 yıllık tarihi evin yerine 8 katlı bir bina inşa edileceğini açıkladı.

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