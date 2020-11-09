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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- ABD Başkanı Trump, Savunma Bakanı Mark Esper’in görevine son verdi

- ABD Başkanı Trump, Savunma Bakanı Mark Esper’in görevine son verdi

Esper'in Hulusi Akar ile görüşmesinden arşiv

Sosyal Medya Nato Rektör 

-Esper'in Güney Kore temaslarından arşiv
-Esper'in Stoltenberg ile görüşmesinden arşiv

(WASHINGTON) WASHINGTON

- ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Savunma Bakanı Mark Esper’in görevine son verdiğini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Savunma Bakanı Mark Esper’in görevine son verdiğini açıkladı.
Esper’e hizmetleri için teşekkür eden Trump, Esper’in yerine geçecek ismin ise Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Christopher C. Miller olacağını belirtti.
Başkan Trump, ”Ulusal Terörle Mücadele Merkezi'nin (Senato tarafından oybirliğiyle onaylanan) çok saygın Direktörü Christopher C. Miller’ın derhal geçerli olmak üzere Savunma Bakanı Vekili olacağını açıklamaktan memnuniyet duyuyorum. Chris, büyük bir iş çıkaracak! Mark Esper’in görevine son verildi.
Kendisine hizmetleri için teşekkür ederim” dedi.
ABD medyasında başkanlık seçimleri sonrası çıkan haberlerde, Trump’ın Savunma Bakanı Mark Esper, CIA Direktörü Gina Hapel ve FBI Direktörü Christopher Wray’i kovacağı iddia edilmişti.
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