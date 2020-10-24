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24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
- ABD Başkanı Trump oyunu kullandı - ABD Başkanı Donald Trump: - 'Trump adında bir adama oy verdim”

- ABD Başkanı Trump oyunu kullandı - ABD Başkanı Donald Trump: - 'Trump adında bir adama oy verdim”

-Trump’ın oy kullanacağı yerden görüntüler

(WASHINGTON) - ABD Başkanı Trump oyunu kullandı- ABD Başkanı Donald Trump:- "Trump adında bir adama oy verdim” WASHINGTON

Polis Oy Pusulası Kütüphane Diana Napoli 


- ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri için oyunu kullandı. Kime oy verdiği sorulan Trump, "Trump adında bir adama oy verdim” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri kapsamında Florida'da "erken oy" kullanmak için sandık başına gitti. Trump, West Palm Beach şehrinde bulunan bir kütüphanede oyunu kullandı. Oy kullanmasının ardından açıklama yapan Trump, seçtiği yöntemin "çok daha güvenli" olduğunu ifade ederek, posta yoluyla kullanılan oylarda şüphe uyandırmaya devam etti. Trump, "Çok güvenli bir oydu, bir oy pusulasını posta ile gönderdiğinizden çok daha güvenli. Size söyleyebilirim her şey mükemmel, çok katı kurallar uygulanıyor. Oy pusulanızı posta ile gönderdiğinizde asla böyle güvenli olmazdı” dedi.
“Florida'da çok iyi gidiyoruz ve her yerde çok iyi gidiyoruz” ifadelerini kullanan Trump, gazetecilerin kime oy verdiğini sorması üzerine, "Trump adında bir adama oy verdim” diye konuştu.
ABD Seçimler Projesi sitesine göre, şu ana kadar posta yoluyla ya da erken kurulan sandıklarda 53.5 milyon kişi oy kullandı. ABD Başkan yardımcısı Mike Pence ise dün Indianapolis’te oyunu kullandı.
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