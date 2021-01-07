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07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
- ABD Başkanı Trump: “Ortada bizden çalınan bir seçim var”

- ABD Başkanı Trump: “Ortada bizden çalınan bir seçim var”

-Trump’ın konuşması

(WASHINGTON) WASHINGTON

Sosyal Medya Televizyon Vatansever Oy Kullanımı Yolsuzluk 


- ABD Başkanı Donald Trump, Kongre Binası’nı basan destekçilerine seslenerek, “Biliyorum acı içindesiniz. Biliyorum incindiniz. Ortada bizden çalınan bir seçim var” dedi.
Washington’da ABD Başkanı Donald Trump’ı desteklemek için bir araya gelen göstericiler, Trump’ın konuşmasının ardından Kongre Binası’na yürüyüş düzenledi.
Trump’ın seçimlerin çalındığı ve yolsuzluk karıştırıldığı iddiasını destekleyen ve kendilerini “vatansever” olarak tanımlayan göstericiler, Kongre’de Joe Biden’ın başkanlığının onaylanması için oy kullanımı sürerken binayı bastı. Protestoların ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Başkan Trump, protestocular için sempati çağrısında bulunarak, “Evlerinize gidin. Biliyorum acı içindesiniz. Biliyorum incindiniz. Ortada bizden çalınan bir seçim var. Özellikle karşı taraf olmak üzere hepimiz biliyoruz ki bu göçük bir seçimdi. Fakat şu an evlerinize dönmelisiniz, barış içinde olmalısınız. Kanun ve düzen içinde olmalıyız. Güzel ülkemize, kanun ve düzene saygılı olmalıyız” dedi.
Konuşmalarında yaşanan olayların sakinleşmesi gerektiğine dikkat çeken Trump, “Kimseye zarar vermek istemedik. Çok zor bir dönem. Böyle bir şeyin yaşandığı ve bunu benden, sizden, ülkemizden, hepimizden alabilecekleri bir zaman hiç olmadı. Bu hileli bir seçimdi. Ama bu insanların elinde oyuncak olamayız. Barış içinde olmalıyız. Bu nedenle evlerinize dönün. Sizi seviyoruz. Çok özelsiniz, Neler olduğunu gördünüz. Başkalarına nasıl çok kötü ve nefretle davranıldığını görüyorsunuz. Nasıl hissettiğinizi biliyorum. Ama evlerinize dönün ve barış içinde dönün” ifadelerini kullandı. Öte yandan Trump, Biden’ın televizyona çıkarak Trump’a destekçilerine seslenmesi çağrısında bulunmasını ardından destekçilerine bu mesajı yayınladı.
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