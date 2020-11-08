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(WASHINGTON-2) ABD Başkanı Joe Biden: "Bölmeyi değil birleştirmeyi hedefleyen bir başkan olacağım"- "İlk işimiz salgını ortadan kaldırmak olacak"- "Bana oy verenler kadar bana oy vermeyenler için de çalışacağım"- "Artık sert söylemleri ortadan kaldırmalıyız"- "ABD artık daha fazla adalete doğru gidiyor"



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