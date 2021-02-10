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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- ABD Başkanı Biden'dan Myanmar darbecilerine yaptırım kararı

- ABD Başkanı Biden'dan Myanmar darbecilerine yaptırım kararı

-Biden’ın açıklaması

(WASHINGTON) WASHINGTON

Basın Toplantısı Toplantı Milyar Dolar Sivil Toplum Hükümet 


- ABD Başkanı Joe Biden, Myanmar'da darbe yapan generallere ve ailelerine yaptırım kararı aldığını açıklayarak, "Önümüzdeki günlerde ek önlemler uygulanabilir" dedi.
Myanmar ordusu, 1 Şubat’ta başkent Nepido’da ülkenin lideri Aung San Suu Kyi ve Devlet Başkanı Win Myint'i Kasım 2020 seçimlerinin hileli olduğunu öne sürerek gözaltına alıp, darbe yapmıştı. Darbenin ardından başta başkent Nepido olmak üzere birçok kentte darbe karşıtı protestolar düzenlenmişti. ABD Başkanı Joe Biden düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Myanmar'da askerlerin kısa süre önce hükümet yetkililerini gözaltına alması ve ülkeyi silahlı kuvvetlerin komutasına vermesi sonrasında ABD’nin, Myanmar'daki bazı askeri liderlere yaptırım uygulayacağını bildirdi. Biden, ABD'nin elinde tuttuğu Myanmar'a ait 1 milyar dolar değerindeki hükümet fonlarını bloke edeceğini kaydederek, "Bugün, darbeyi yöneten askeri liderleri, onların ticari çıkarlarını ve yakın aile üyelerini derhal cezalandırmamızı sağlayan yeni bir kararnameyi onayladım. Bu hafta ilk hedefleri belirleyeceğiz ve aynı zamanda güçlü bir ihracat kontrolü uygulayacağız. Sağlık hizmetleri, sivil toplum grupları ve Burma halkına doğrudan fayda sağlayan diğer alanlara desteğimizi sürdürürken, Burma hükümetine fayda sağlayan ABD varlıklarını donduruyoruz" dedi.
"Önümüzdeki günlerde ek önlemler uygulanabilir" Myanmar'da halkın sesine kulak vermesi için darbecilere çağrıda bulunan Biden, "Protestolar artarken, demokratik haklarını savunanlara yönelik şiddet kabul edilemez ve biz bunun için çağrıda bulunmaya devam edeceğiz. Burma halkı seslerini duyuruyor ve bunu dünya izliyor" ifadelerini kullandı. Darbeci liderlere tutuklu liderlerin derhal serbest bırakılması çağrısını yineleyen Biden, "Önümüzdeki günlerde ek önlemler alınabilir" uyarısında bulundu.
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