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18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
- ABD Başkan Yardımcısı Pence, korona aşısı oldu

- ABD Başkan Yardımcısı Pence, korona aşısı oldu

Pence’in korona aşısı yaptırması

(WASHINGTON) WASHINGTON

Canlı Yayın Kamera 


- ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, canlı yayında korona aşısı oldu. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, daha önce yaptığı açıklamada halkı korona aşısına teşvik etmek için canlı yayında korona aşısı olacağını söylemişti. Pence, bugün Beyaz Saray’da kameraların karşısına geçerek ABD’li ilaç şirketi Pfizer ve Alman BioNTech tarafından geliştirilen korona aşısını yaptırdı. Pence ile birlikte eşi Karen Pence de korona virüs aşısı yaptırdı. ABD’nin yeni Başkanı Joe Biden’ın da önümüzdeki hafta başında korona aşısı yaptırması bekleniyor. Daha önce korona olan Donald Trump ise, doktorları onay verene kadar korona aşısı olmayacak.
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