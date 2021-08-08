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ABB Başkanı Yavaş, Solfasol ve Yeşilöz’de vatandaşlarla buluştu
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8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
ABB Başkanı Yavaş, Solfasol ve Yeşilöz’de vatandaşlarla buluştu

ABB Başkanı Yavaş, Solfasol ve Yeşilöz’de vatandaşlarla buluştu

Mansur Yavaş'ın konuşması

Görece İmar Planı 

-Vatandaşlardan görüntü

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Solfasol Mahallesi'nde iki bölgede ve Yeşilöz Mahallesi’nde bir araya geldiği vatandaşların sorunlarını yerinde dinledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri Ertan Işık ve Atilla Çelik ile birlikte Solfasol Mahallesi'nde iki bölgede ve Yeşilöz Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyen Yavaş, ‘Kuzey Ankara Kent Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi 2'nci Etap’ kapsamında değişen imar planı hakkında bölge sakinlerine detaylı bilgi verdi. Bölge sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği buluşmada Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ertuğrul Candaş da vatandaşlara imar planı hakkında bir sunum yaptı. Yapılan imar sunumuna katılan Mansur Yavaş, “Buradaki imar sorunuyla ilgili hem seçimden önce hem de seçimden sonra çok gelen oldu. Biz de hazırlıklarımızı yaparak mahallenize hemşehrilerimizin ayağına gelerek yerinde anlatalım dedik. Sizler de burada ne yapılıyor göreceksiniz. İtiraz varsa ya da bizim düzeltmemizi istediğiniz bir şeyler varsa düzelttireceksiniz” ifadelerini kullandı.
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