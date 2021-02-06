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06 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Abant Tabiat Parkı’nda yazdan kalma günler yaşanıyor

Abant Tabiat Parkı’nda yazdan kalma günler yaşanıyor

DRONE GÖRÜNTÜSÜ

Yabancı Turist Hava Sıcaklıkları Yerli Turist Sokağa Çıkma Yasağı Kar Yağışı 

-YABANCI TURİSTLERİN TATİLİ
-DETAYLAR

( BOLU -ÖZEL-DRONE)- Yalnızca yabancı turistlerin giriş izni verildiği Abant havadan görüntülendi BOLU

- Bolu’nun gözde turizm merkezi Abant Tabiat Parkı’nda hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte yazdan kalma günler yaşanırken, sokağa çıkma yasağı nedeniyle yalnızca yabancı turistlerin girişine izin veriliyor. Bolu’nun en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve kent merkezine yaklaşık 42 kilometre uzaklıkta bulunan Abant Tabiat Parkı’nda hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte yazdan kalma günler yaşanıyor. Geçtiğimiz ay etkili kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplanan Abant’ta güneşin yüzünü göstermesiyle yeniden yeşillik hakim oldu. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle en sakin günlerini yaşayan tabiat parkında Abant Gölü’ne yansıyan güneşin havadan görüntüsü kartpostallık manzarayı ortaya çıkardı. Girişler jandarma kontrolünde yapılıyor Haftasonu uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde ve park girişinde jandarma ekipleri tatilciler üzerinde kimlik kontrolü yapıyor. Yapılan kontrollerde yerli turistlerin Abant’a girişine izin verilmezken, yabancı turistler doğayla başbaşa keyifli anlar yaşayabiliyor.
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