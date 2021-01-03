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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Abant Tabiat Parkı’nda sessizlik hakim

Abant Tabiat Parkı’nda sessizlik hakim

DRONE GÖRÜNTÜSÜ

Yabancı Turist Yasaklar Yeşil Doğa Sokağa Çıkma Yasağı Irak 

-BOŞ KALAN YÜRÜYÜŞ YOLLARI VE İSKELE
-DETAYLAR

( BOLU -DRONE) - Yaz günlerini aratmayan Abant’ın sakinliği havadan görüntülendi BOLU

- Bolu’nun gözde turizm merkezi Abant Tabiat Parkı, sokağa çıkma yasaklarıyla birlikse sessizliğe büründü. Tatilcilerden uzak kalan tabiat parkının havadan görüntüsü doğanın sakinliğini gözler önüne serdi. Bolu’nun en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve yıl boyunca binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği Abant Tabiat Parkı, sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte sessizliğe büründü. Kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve doğasıyla görenleri kendisine hayran bırakan Abant’ta hava sıcaklıklılarının normalin üzerinde seyretmesiyle yazdan kalma günler yaşanıyor. Yılbaşını da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde tatillerini doğayla iç içe geçirmek için Abant’a gelen az sayıda tatilcinin keyifli anlar yaşadığı tabiat parkının havadan görüntülenen sakinliği ve yeşil doğası kartpostallık manzarayı gözler önüne seriyor. Geçtiğimiz yıl pandemi dönemini de kapsayan 12 aylık süreçte 679 bin 936 kişinin ziyaret ettiği Abant Tabiat Parkı, bu yılda doğa turizminin gözde yerlerinden birisi olmaya hazırlanıyor.
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