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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Abant Tabiat Parkı kar yağışıyla tatilci akınına uğradı

Abant Tabiat Parkı kar yağışıyla tatilci akınına uğradı

KARDA EĞLENEN ÇOCUKLAR

Kar Kalınlığı Karlı Hava Kardan Adam Kar Yağışı 

-TATİLCİLERDEN GÖRÜNTÜ
-ABANT'IN BEYAZLARA BÜRÜNMÜŞ HALİ
-TATİLCİ İLE RÖP.
-DETAYLAR

( BOLU )- Beyaz örtüyle kaplanan Abant’ta kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı BOLU

- Bolu’da kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplanan Abant Tabiat Parkı, tatilcilerin akınına uğradı. Kar kalınlığının 50 santimetreyi bulduğu Abant’a gelen tatilciler, soğuk havaya aldırış etmeden eğlenceli anlar yaşadı. Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Abant Tabiat Parkı, kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezine 42 kilometre uzaklıkta bulunan ve kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı tabiat parkı tatilcilerin ilgi odağı oldu. Fotoğraf tutkunlarının özellikle kış mevsimlerinden vazgeçilmezlerinden birisi olan Abant Tabiat Parkı’na gelen tatilciler, karlı havada keyifli anlar yaşadı. Göl çevresinde yürüyüş yapan, bol bol fotoğraf çektiren tatilciler eşsiz manzaranın tadını çıkardı. Abant’a aileleriyle birlikte gelen çocuklar ise kayak keyfini doyasıya yaşadı. Ailesiyle birlikte geldiği Abant’ta karın tadını yaşayan 9 yaşındaki Ecrin Gülen, “Abant çok güzel. Kalın karları var. Havası da temiz. Yazın da gelmiştim. O zaman da çok güzeldi. Kartopu oynuyorum, kardan adam yapıyorum, kızakla kayıyorum” dedi.

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