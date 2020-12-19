Abant’ta sonbahar ve kış bir arada yaşanıyor

-KARLA KAPLI YEŞİL ALANLAR

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( BOLU -DRONE)- İki mevsimin bir arada yaşandığı Abant havadan görüntülendi BOLU



- Bolu’da, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından Abant Tabiat Parkı’nda sonbahar ve kış mevsimleri bir arada yaşanıyor. Yeşil alanların karla kaplı halinin yanında sonbahar renklerinin hakim olduğu Abant havadan görüntülendi. Bolu’da, dün gece saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının etkili olduğu Abant Tabiat Parkı’nda yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezine 42 kilometre uzaklıkta bulunan ve yılın 4 mevsimi binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği tabiat parkında sokağa çıkma yasağı nedeniyle sessizlik hakim olurken, sonbahar renklerinin yanında kar yağışıyla iki mevsim bir arada yaşanıyor. Abant Tabiat Parkı’nda gölgede kalan yeşil alanlardaki beyaz kar örtüsü ve göl çevresindeki renk cümbüşünün yaşandığı kartpostallık manzara havadan görüntülendi.



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